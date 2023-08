Kane aspetterà il Bayern Monaco fino al 13 agosto: in caso di fumata nera rimarrà al Tottenham

aut aut da parte di Harry Kane al Bayern Monaco. Il centravanti inglese è il primissimo obiettivo del club tedesco per rinforzare il reparto offensivo orfano di Mane. La trattativa prosegue, ma il Tottenham ha chiesto il pagamento della clausola e spara alto.

I media inglesi riportano un termine ultimo fino al quale Kane aspetterà il Bayern Monaco. Se il suo passaggio al Bayern Monaco non si concretizzerà entro il 13 agosto, quando è in programma la prima di campionato contro il Brentford, Harry Kane giocherà la prossima stagione col Tottenham. Per una questione di rispetto nei confronti del suo club e del tecnico Postecoglou, Kane non intende mollare la squadra una volta partita la stagione. Saranno dunque giorni intensi per capire se veramente il Bayern accelererà per trovare la formula e le cifre giuste per portare Kane in Baviera.