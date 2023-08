Highlights e gol Italia-Sudafrica 2-3, Mondiali femminili 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 110

Il video con gli highlights e i gol di Italia-Sudafrica, match valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Disfatta azzurra a Wellington, dove la sconfitta per 3-2 condanna le azzurre all’eliminazione. Dopo il ko per 5-0 contro la Svezia, le ragazze di Bertolini vengono sconfitte anche dal Sudafrica e salutano a testa bassa la Nuova Zelanda. Ad alimentare il rimpianto, il gol vittoria siglato da Kgatalana al 92′. Di seguito le immagini salienti del match.

CRONACA

PAGELLE E TABELLINO