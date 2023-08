Boca Juniors, Cavani: in trentaseimila per la sua presentazione

Edinson Cavani è stato accolto con grande calore da una folla di trentaseimila tifosi del Boca Juniors. L’attaccante uruguaiano ha firmato un contratto biennale con la squadra di Buenos Aires e scenderà in campo per la prima volta il 9 agosto, negli ottavi di finale di Coppa Libertadores contro il Nacional. Cavani, che non gioca dal 28 maggio scorso – quando ancora indossava i colori del Valencia – dovrà lavorare duramente per rimettersi in forma. Il calciatore ha scelto la maglia numero 10, per ricordare e onorare Diego Armando Maradona. Le sue parole riguardo al proprio ruolo nella squadra: “Posso giocare come difensore, ala, centrocampista… scherzo, mi piace stare in area di rigore, è lì che mi sento più a mio agio”.