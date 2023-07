Juventus-Milan, infortunio per Calabria: affaticamento muscolare dopo pochi minuti

Problemi fisici per Davide Calabria dopo pochi minuti di Juventus-Milan, amichevole pre-campionato andata in scena nella notte italiana a Carson. Il capitano rossonero ha alzato bandiera bianca dopo nemmeno venti minuti, per quello che è sembrato un affaticamento muscolare come confermato dall’allenatore Stefano Pioli nella conferenza stampa post-partita. Calabria si è fermato in campo ed è stato sostituito al 21′ da Florenzi. Attesa ovviamente per eventuali accertamenti ed esami, con la speranza che possa essere confermata la leggerezza dell’infortunio occorso al giocatore rossonero.

JUVENTUS-MILAN: IL TABELLINO

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)