F1 GP Belgio Spa 2023, qualifiche valide per gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del venerdì valide per la gara del GP del Belgio 2023 di F1 a Spa saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Tutto pronto per la terza qualifica anticipata al venerdì in virtù dell’inserimento della sprint al sabato, ma valida in ogni caso direttamente per la gara domenicale così come deciso quest’anno nei format speciali, che sono sei. Sarà dunque già tempo di assistere alla caccia alla pole, ma prima ecco le prove libere 1 che avranno inizio alle ore 13.30 di venerdì 28 luglio e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, con diretta streaming su Sky Go. Alle ore 17 via alle qualifiche, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, diretta streaming su Sky Go. Su TV8 la differita delle qualifiche in serata. Su Sportface.it come di consueto vi terremo informati con la diretta scritta di prove libere e qualifiche.

Venerdì 28 luglio 2022

ore 13.30 Prove libere 1 su Sky Sport Summer e Sky Sport F1

ore 17.00 Qualifiche su Sky Sport Summer e Sky Sport F1