Juventus-Milan 6-5 ai rigori, il tabellino dell’amichevole vinta dai bianconeri

Il tabellino di Juventus-Milan 6-5 d.c.r, amichevole pre-campionato andata in scena nella notte italiana nella città californiana di Carson, alle porte di Los Angeles. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, i bianconeri di Allegri si sono imposti ai rigori iniziando così con un successo la propria tournée americana. I rossoneri invece trovano un’altra sconfitta dopo quella con il Real Madrid, ma sicuramente non sono mancate le indicazioni positive per Pioli.

LA CRONACA DELLA PARTITA

HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

Il tabellino del match

JUVENTUS-MILAN 6-5 d.c.r.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny (1’st Pinsoglio); Gatti (14’st Huijsen), Bremer (14’st Alex Sandro), Danilo (1’st Rugani); Weah (14’st Soulé), McKennie (14’st Nonge), Locatelli (14’st Nicolussi C.), Miretti (1’st Iling-Junior), Cambiaso (1’st Kostić); Kean (14’st Milik), Chiesa (14’st Yildiz). A disp.: Daffara; De Winter; Barrenechea. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Maignan (12’st Sportiello); Calabria (21′ Florenzi) (39’st Zeroli), Thiaw (12’st Simić), Tomori (12’st Bartesaghi), Hernández (12’st Saelemaekers); Loftus-Cheek (12’st Pobega), Krunić (12’st Adli), Reijnders (12’st De Ketelaere); Pulisic (12’st Romero), Giroud (12’st Colombo), Leão (12’st Traorè). A disp.: Mirante. All.: Pioli.

Arbitro: Timothy Ford (USA).

Gol: 23′ Thiaw (M), 33′ Danilo (J), 38′ Giroud (M), 3’st aut. Giroud (J)

Ammoniti: 15′ Thiaw (M), 9’st Locatelli (J).

Sequenza rigori: Romero (M) fuori, Milik (J) gol, Adli (M) gol, Iling-Junior (J) parato, Pobega (M) parato, Nicolussi C. (J) gol, De Ketelaere (M) gol, Huijsen (J) gol, Colombo (M) gol, Kostić (J) parato, Bartesaghi (M) parato, Soulè (J) gol.