Notizia ufficiale che chiama in causa la Juve: infortunio alla parte posteriore della coscia e stop forzato per l’attaccante

La Juve deve solo vincere stasera in casa dell’Atalanta, nel recupero della 19esima giornata di Serie A rinviata per nerazzurri e bianconeri poiché impegnati in Arabia per la Supercoppa. Se Thiago Motta è chiamato a una svolta sul campo, Giuntoli deve assolutamente assestare i colpi giusti in questo calciomercato di gennaio per riparare gli errori commessi la scorsa estate.

A sorpresa la prima operazione non sarà il centrale, teoricamente prioritario visto il grave infortunio di Bremer (a ottobre) e l’uscita di scena di Danilo. Bensì un terzino destro ventunenne e senza alcuna esperienza nel calcio ad alto livello. Parliamo di Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, che il Football director ha praticamente preso per circa 10/12 milioni di euro.

Difensore e attaccante, giorni decisivi per la Juve

La ‘giuntolata’ ha spiazzato un po’ tutti, ora però i tifosi si aspettano la ciccia. Quella vera. E qui son dolori, perché Araujo sembra essersi allontanato dopo che il Barcellona ha perso per infortunio (4/5 settimane di stop) Inigo Martinez. L’operazione per l’uruguaiano non è saltata del tutto, ma la Juve ha fretta e per questo potrebbe accelerare su altri versanti. Vedi quello per Antonio Silva del Benfica, senza dimenticare Tomori. Col Milan ci sarebbe già un’intesa di massima, se Conceicao dovesse dare l’ok…

Dal difensore all’attaccante, Giuntoli deve accelerare pure sul fronte offensivo. In cima alla sua lista c’è sempre Kolo Muani, per il quale si potrebbe chiudere con la formula del prestito. Stando a indiscrezioni il PSG è pronto a farsi carico di parte dell’ingaggio pur di liberarsi di un calciatore, pagato circa 90 milioni un anno e mezzo fa, fuori dai piani di Luis Enrique.

Tramonta Fullkrug: infortunio e stop di 3 mesi

Anche per il reparto avanzato Giuntoli si è mosso e si muove su più tavoli. In primis per Zirkzee, col Manchester United – molto forte sul sopracitato Muani – che col passare dei giorni potrebbe aprire al prestito vista la necessità di risparmiare e incassare in ottica Fair Play Finanziario.

A proposito di Premier, il dirigente juventino avrebbe fatto un sondaggio pure per Fullkrug (2 gol quest’anno), centravanti della Nazionale tedesca e soprattutto del West Ham. La pista per il quasi 32enne non si è però mai scaldata, e adesso è definitivamente tramontata con l’infortunio alla parte posteriore della coscia subito contro l’Aston Villa e che terrà il classe ’93 di Hannover lontano dal campo per i prossimi tre mesi.