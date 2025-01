Tutto pronto per una due giorni cruciale per le squadre impegnate nelle varie competizioni europee di basket. A partire dall’Eurocup 2024/2025, dove gli occhi sono puntati innanzitutto su Trento, impegnata martedì 14 gennaio in casa contro Ulm. Una partita speciale per tutto l’ambiente della Dolomiti Energia, pronta a festeggiare il traguardo storico raggiunto da Toto Forray, il quale diventerà il giocatore con più presenze nella storia della competizione. Grande emozione, certamente, ma poi c’è il campo, che restituisce una Trento che ha perso le ultime tre giornate, compromettendo in maniera seria le chance di qualificazione ai playoff. Il sesto posto è lontano tre vittorie, per cui la squadra di coach Galbiati ha un solo risultato utile: la vittoria. Servirà un’impresa contro i tedeschi, che invece vogliono chiudere al più presto il discorso, centrando un’altra vittoria dopo aver trionfato in cinque delle ultime sei partite.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

Eurocup, Venezia vuole consolidare la top-6

Discorso diverso per l’altra italiana impegnata nella competizione, ovvero Venezia. Gli ultimi risultati, con le tre vittorie consecutive contro Bourg-en-Bresse, Valencia e Amburgo, hanno permesso ai ragazzi di coach Spahija di salire al quarto posto di un Gruppo B che vede la classifica cortissima. Basti pensare che tra secondo e settimo posto ballano appena due vittorie. Ecco, quindi, che la partita del Taliercio contro il Cluj-Napoca diventa a dir poco cruciale per i lagunari, che possono mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, con la consapevolezza che, comunque, servirà tenere altissima la concentrazione anche nelle ultime partite.

Orari e programma tv 15^ giornata

Martedì 14 gennaio

Ore 18:00 – 7Bet-Lietkabelis Panevezys – Valencia Basket (Dazn)

Ore 18:00 – Besiktas Fibabanka Istanbul – Wolves Twinsbet Vilnius (Dazn)

Ore 19:00 – Hapoel Bank Yahav Jerusalem – Cedevita Olimpija Ljubljana (Dazn)

Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – ratiopharm Ulm (Dazn, Sky Sport Max)

Mercoledì 15 gennaio

Ore 17:30 – Turk Telekom Ankara – Veolia Towers Hamburg (Dazn)

Ore 19:00 – Aris Midea Salonicco – Cosea JL Bourg-en-Bresse (Dazn)

Ore 19:00 – Buducnost VOLI Podgorica – Hapoel Shlomo Tel Aviv (Dazn)

Ore 19:00 – Trefl Sopot – Bahcesehir College Istanbul (Dazn)

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – U-BT Cluj-Napoca (Dazn, Sky Sport Max)

Ore 21:00 – Dreamland Gran Canaria – Joventut Badalona (Dazn)

Champions League, Tortona e Reggio Emilia con il match point ottavi

Passando poi alla Champions League 2024/2025, Reggio Emilia e Tortona hanno a disposizione un importantissimo match point per conquistare il passaggio agli ottavi. In scena, infatti, gara-2 dei play-in, che hanno visto vincenti le due squadre italiane nel primo atto. Si parte martedì 14 con Tortona in trasferta sul campo di Peristeri, dopo la vittoria di autorità della scorsa settimana in Piemonte. Sulla carta più arduo sarà il compito di Reggio Emilia, che sfiderà una formazione insidiosa come Bonn dopo la strepitosa rimonta in Germania con 38 punti segnati nell’ultimo quarto. Gli uomini di coach Priftis, inoltre, hanno ottenuto altre risposte importantissime in campionato, con gli oltre 100 punti segnati nella sconfitta contro l’Olimpia.

Orari e programma tv gara-2 play-in

Martedì 14 gennaio

Ore 18:00 – Hapoel Netanel Holon – Aliaga Petkimspor (Dazn)

Ore 18:30 – Peristeri Domino’s – Bertram Derthona Tortona (Dazn)

Ore 20:00 – Filou Oostende – Nanterre 92 (Dazn)

Ore 20:00 – NINERS Chemnitz – Manisa Basket (Dazn)

Mercoledì 15 gennaio

Ore 18:30 – Promitheas Patras – Karsiyaka (Dazn)

Ore 19:30 – Maccabi Ramat-Gan – Falco-Vulcano Szombathely (Dazn)

Ore 20:00 – Saint-Quentin Basket-Ball – Galatasaray (Dazn)

Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Telekom Baskets Bonn (Dazn)