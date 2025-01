La Serie A1 Femminile 2024/2025 prosegue con il turno infrasettimanale valevole per la 18^ giornata, con sette sfide di scena mercoledì 15 gennaio. Le prime a scendere in campo sono Il Bisonte Firenze e Numia Vero Volley Milano. Le toscane di Simone Bendandi, raggiunte da Perugia in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per fare una grande prestazione e ritrovare fiducia dopo tre sconfitte di fila. Serve però l’impresa per mettere in difficoltà la ben attrezzata squadra di Stefano Lavarini, determinata a conquistare la tredicesima vittoria per rimanere in scia alle migliori tre della classifica.

La capolista Conegliano, ancora imbattuta, ospita Vallefoglia, ottava in classifica e reduce dalla sofferta vittoria interna contro Talmassons. Le friulane vanno invece a caccia dell’impresa sul campo amico per strappare punti importanti in chiave salvezza a Scandicci, seconda in classifica. La terza forza del campionato, Novara, scende sul campo di Cuneo, anch’essa determinata a conquistare punti salvezza per migliorare la dodicesima posizione.

PERUGIA VUOLE SPICCARE IL VOLO, BUSTO-CHIERI PROMETTE SPETTACOLO

Fari puntati su una Bartoccini-Mc Restauri Perugia pronta a fare un altro scatto in avanti. Le ragazze di Andrea Giovi, infatti, dopo la strepitosa vittoria a Chieri, vanno a caccia del quinto sigillo per superare anche Firenze e raggiungere la decima piazza. Dall’altra parte della rete c’è Pinerolo, che arriva dal successo contro le bisontine e vuole ripetersi per avvicinarsi alla zona Playoff. Bergamo vuole confermare il buon momento di forma contro la Smi Roma, penultima in classifica e a caccia di punti fondamentali per la permanenza nella massima serie. Si preannuncia combattuta anche la sfida per il sesto posto tra Eurotek Uyba Busto Arsizio e Reale Mutua Fenera Chieri. Le farfalle sotto la guida di Enrico Barbolini non hanno ancora perso tra le mura amiche e non vogliono certo terminare ora la striscia vincente. Obiettivo riscatto per le piemontesi di Giulio Bregoli, reduci dall’inattesa sconfitta interna contro Perugia.

Le partite della quinta giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, due match saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

20.00 Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20.30 Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Wash4green – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Honda Olivero Cuneo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20.30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

20.30 Bergamo vs Smi Roma Volley – Diretta volleyballworld.tv

20.30 Cda Volley Talmassons Fvg vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta volleyballworld.tv

Conegliano rimane saldamente al comando della classifica di regular season al termine della quarta giornata di ritorno del massimo campionato italiano. Scandicci e Novara completano il podio provvisorio. Quarta Milano, che come Conegliano deve recuperare un match saltato a causa dell’impegno al Mondiale per Club di dicembre. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.