LIVE – Inter-Real Sociedad 1-0, Youth League 2023/24 (DIRETTA)

di Antonio Di Cello 186

L’Inter è appesa ad un filo per la qualificazione al prossimo turno di Youth League. I ragazzi di Chivu per sperare di strappare il pass devono vincere in casa contro la Real Sociedad e sperare che il Salisburgo già qualificato e sicuro del primo posto batta il Benfica. Una combinazione difficile, ma non impossibile a cui devono credere tutti i giocatori nerazzurri. Si parte alle 14.00 per far inseguire un sogno, un miraggio forse, ma sicuramente un traguardo che sarebbe storico. Sportface.it non vi lascerà da soli.

INTER (4-3-3) 1 Raimondi; 2 Aidoo, 15 Stante, 6 Alexiou, 13 Motta; 8 Di Maggio, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 9 Sarr, 19 Spinaccè, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 3 Cocchi, 5 Bovo, 7 Zarate Hidalgo, 10 Kamate, 16 Guercio, 18 Zuberek. Allenatore: Cristian Chivu.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): 1 Foldago; 11 Garro, 3 Martìn, 2 Beitia, 4 Lebarbier; 7 Ramirez, 5 Gibelalde, 8 Arruti, 6 Eceizabarrena; 10 Mariezkurrena, 9 Arenzana. A disposizione: 13 Jimenez, 12 Behobide, 14 Samuyiwa, 15 Astiazaran, 16 Otadui, 17 Olarra, 18 Marchal. Allenatore: Mikel Llorente

Arbitro: Antoni Bandić Assistenti: Stefan Tešanovic; Emir Zahiragić Quarto uomo: Davide Ghersini

Inter-Real Sociedad 1-0 (64′ rig. Sarr)

FINISCE QUI! L’INTER VINCE 1-0 E SI PORTA AL SECONDO POSTO, IN ATTESA DI SALISBURGO-BENFICA

90′ – Cinque di recupero

88′ – Inter vicina al 2-0! Una ripartenza nerazzurra si trasforma in una chance per Kamate che salta un avversario e calcia: Foldago respinge coi piedi

85′ – Altra chance per la Real! Olarra si divora il gol con il mancino. C’era comunque un fuorigioco di partenza

84′ – Che occasione per la Real! Dopo un rimpallo in area, Olarra ha la palla dell’1-0 ma a botta sicura calcia alto

73′ – Buona pressione dei nerazzurri che stanno soffocando la manovra degli avversari

64′ – NON SBAGLIA SARR! RIGORE A SEGNO: 1-0 INTER

63′ – CALCIO DI RIGORE INTER! Fallo su Berenbruch di Gibelalde in area

55′ – Cambio per l’Inter: entra Cocchi per Motta. Poco dopo scatta anche un giallo per Spinaccè

50′ – Occasione Real con Ramirez che penetra in area e calcia, trovando però l’opposizione di Raimondi

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Non c’è recupero

40′ – Inter in controllo del possesso palla, ma a parte la prima chance di Sarr, sono poche le occasioni per colpire

34′ – Conclusione di Spinaccè: palla sul fondo

28′ – Prolungato possesso palla dei nerazzurri

14′ – CHE OCCASIONE! Dopo una deviazione in area di Spinaccè, Sarr ha la palla dell’1-0 da due passi ma calcia sul palo esterno

9′ – Inter padrona del campo in questa fase del gioco

1′ – Fischio d’inizio, si parte