Sci alpino, prima prova discesa Val Gardena 2023: Paris nono, Goldberg col miglior tempo

L’americano Jared Goldberg ha fatto registrare il miglior tempo (2’02″19) nella prima prova cronometrata della discesa libera sulla Saslong, in Val Gardena, in vista del trittico di gare valide per la Coppa del Mondo 2023-2024. La tappa prevede per giovedì 14 dicembre una discesa valida come recupero di una delle due prove non disputate a Zermatt – Cervinia, per poi proseguire venerdì 15 dicembre con il SuperG e sabato 16 con un’altra discesa. Nel primo allenamento lo statunitense ha preceduto di 25 centesimi Aleksander Aamodt Kilde, mentre lo svizzero Stefan Rogentin ha fatto registrare il terzo tempo a 37 centesimi. Buoni segnali da Dominik Paris che fa segnare il nono tempo (0”95), mentre Mattia Casse è dodicesimo a 1″47. Appena dietro Florian Schieder con il sedicesimo tempo a 1″80, mentre Christof Innerhofer è trentesimo a 2″88. Più indietro Molteni a 3”71, Zazzi a 4”04, Alliod a 4”85, con Franzoni e Borsotti che non sono partiti.

Soddisfatto della prova Dominik Paris: “Non è male, ho trovato una neve diversa dal solito, ho avuto buone sensazioni – spiega -. I salti sono alti e divertenti, ho provato a essere aggressivo nella zona del lago, ma ho capito che devo cambiare tattica. Devo fare meglio al Ciaslat, lì ho perso le linee e di conseguenza tempo. Mi concentrerò al video per capire come meglio comportarmi. Kilde su questa pista è sempre forte, qui non ha vinto per caso tre volte in discesa, quest’anno può essere interessante perché con queste condizioni di neve, anche altri possono fare bene”. Secondo Mattia Casse “il manto è buono, speriamo di iniziare bene la stagione, qua tutti hanno il coltello in mezzo ai denti, bisogna attrezzarsi e andare avanti”.