L’Inter è in trasferta in America per il Mondiale per Club, ma l’attenzione è puntata anche sul mercato: le novità sul possibile addio di Calhanoglu.

L’Inter è partita alla volta degli Stati Uniti con Cristian Chivu per prepararsi al meglio per il Mondiale per Club. Manca sempre meno per l’inizio della nuova competizione e i nerazzurri sanno che, soprattutto dopo com’è andata la finale di Champions League, non potranno commettere errori.

Nel frattempo, Marotta e Ausilio stanno anche lavorando a stretto contatto sul mercato. Dopo gli arrivi di Luis Henrique e di Petar Sučić, si sta lavorando su altri profili da portare necessariamente in rosa. Ma anche sui colpi in uscita. Ci sono profili che sembrano essere arrivati a fine ciclo e, tra questi, l’attenzione ora è principalmente rivolta ad Hakan Calhanoglu.

Inter, ecco cosa filtra sul futuro di Calhanoglu: il punto di ‘Sky Sport’

A fare il punto della situazione su Hakan Calhanoglu è stata la redazione di ‘Sky Sport’. L’ultima stagione appena conclusa dal turco all’Inter non è stata all’altezza delle aspettative. È stata costellata da stop continui dovuti a diversi infortuni e, anche quando è stato a disposizione di Inzaghi, il nerazzurro non è riuscito a brillare o a fare la differenza come in altre stagioni passate.

Dalla Turchia sono arrivate, negli ultimi giorni, voci su una sua possibile cessione al Galatasaray che sarebbe interessato al suo profilo e alle sue qualità. Il contratto del centrocampista con l’Inter è in scadenza nel 2027, perciò servirà un eventuale sforzo economico da parte del club turco per convincere i nerazzurri a cederlo. E proprio di questo ha parlato ‘Sky Sport’.

Stando a quanto riferito, al momento l’Inter non avrebbe ricevuto nessuna proposta economica da parte del Galatasaray che è sì interessato al numero 20 nerazzurro. Ma che ancora non si è mosso concretamente. La situazione è perciò caratterizzata da un clima di attesa: bisognerà comprendere se dalla Turchia arriveranno quindi mosse concrete o meno.