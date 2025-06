Venerdì 13 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, con le prove libere del GP del Canada di F1, il Giro del Delfinato e l’Italvolley che affronterà la Francia alla Nations League nella notte.

MATTINA

08.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo tecnico femminile a Xian: diretta streaming su World Aquatics

09.05 RUGBY (Super Rugby, semifinale) – Crusaders-Blues: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW

11.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo tecnico maschile a Xian: diretta streaming su World Aquatics

11.00 VOLLEY (Nations League) – Giappone-Serbia: diretta streaming su VBTV

11.00 JUDO – Mondiali, fasi eliminatorie: 48 kg femminile e 60 kg maschile: diretta streaming su Judo Tv

11.00 TENNIS – ATP 250 ‘s-Hertogenbosch, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

11.00 TENNIS – WTA 250 ‘s-Hertogenbosch, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di Londra; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cocciaretto-Lamens (terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.30)

11.00 TENNIS – ATP 250 Stoccarda, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv

12.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour dei Pirenei, prima tappa – Arzacq-Arraziguet-Barbazan-Debat: diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00

12.45 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Svizzera, seconda tappa – Gstaad-Oberkirch: diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.50

POMERIGGIO

13.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team tecnico a Xian: diretta streaming su World Aquatics

13.00 TENNIS – WTA 500 Londra, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno in alternanza con gli altri tornei della settimana fino alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo di ‘s-Hertogenbosch; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Tennis Tv

13.25 CICLISMO – Grosser Preis des Kantons Aargau: diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.45

13.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 m femminile a Monaco: diretta streaming sul canale YouTube di ISSF

13.45 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak femminile a Pau, batterie: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe

14.00 CICLISMO – Giro del Delfinato, sesta tappa – Valserhone-Combloux: diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.25; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.50; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.25; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.50

14.30 VOLLEY (Nations League) – Olanda-Turchia: diretta streaming su VBTV

15.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak maschile a Pau, batterie: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe

15.00 GOLF – US Open, secondo giro: diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW

16.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 m maschile a Monaco: diretta streaming sul canale YouTube di ISSF

17.15 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak femminile a Pau, finale: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe

17.30 PADEL – Italia Major, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 22.00; diretta streaming su Sky Go, NOW

18.00 GINNASTICA RITMICA – Campionato Nazionale d’Insieme – Finali Allieve: diretta streaming su Sportface Tv

18.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – Kayak femminile a Pau, finale: diretta streaming sul canale YouTube di Planet Canoe

18.00 JUDO – Mondiali, Final Block: 48 kg femminile e 60 kg maschile: diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Judo Tv

SERA

19.30 GINNASTICA RITMICA – Campionati Italiani Assoluti – Day 1: diretta streaming su Sportface Tv

19.30 F1 – GP Canada, prove libere 1: diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW

20.20 BASEBALL (MLB) – Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW

20.30 CALCIO A 5 (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-2: Meta Catania-Ecocity Genzano: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A2, finale playoff promozione) – Gara-3 – Cantù-Rimini: diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play

22.30 VOLLEY (Nations League) – Due partite: Bulgaria-Argentina, Ucraina-Cuba: diretta streaming su VBTV

23.00 F1 – GP Canada, prove libere 2: diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW

02.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Francia: diretta streaming su VBTV, DAZN