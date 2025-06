I tifosi dell’Inter potranno vedere in azione la nuova seconda maglia, quella per la stagione 2025-26, in occasione della partita di esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey.

L’Inter, in collaborazione con Nike, ha svelato oggi la maglia da trasferta per la stagione 2025-26. La nuova divisa sarà indossata dai giocatori nerazzurri a Los Angeles, in occasione della partita di esordio del Mondiale per Club contro il Monterrey.

Nella nuova divisa è il bianco a farla da padrone, con inserti in tonalità Aqua Ghost mentre i dettagli grafici come il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei Partner di maglia Betsson.Sport, Gate.io e U-Power sono realizzati in Blue Void.

“Il design del nuovo kit traduce visivamente i valori fondanti dell’Inter, inclusione e diversità, con un pattern che celebra l’idea che la forza del collettivo nasce dall’unicità di ogni singolo elemento”, spiega il club nerazzurro.

“L’eredità del motto Brothers and Sisters of the World – è specificato -, presente anche all’interno del colletto, viene così ancora una volta celebrata e rafforzata”.