Atp Astana 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’Atp 250 di Astana 2023, torneo che si svolge da mercoledì 27 settembre a martedì 3 ottobre sui campi in cemento in Kazakistan. Il primo favorito del seeding è l’olandese Tallon Griekspoor, seguito dall’argentino Sebastian Baez e dal beniamino di casa Alexander Bublik. Non ci sono tennisti azzurri ai nastri di partenza, mentre non mancano altri tennisti di spicco, da Sebastian Korda a Jiri Lehecka, passando per Stan Wawrinka e Dominic Thiem.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Astana garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 250 ASTANA 2023

SUPERTENNIS

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE – LIVE alle ore 10.30, 12.30 e 14.30; replica alle 21.15 e 00.30 (primo turno)

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE – LIVE alle ore 12.00; replica alle 23.00 (primo turno)

VENERDÌ 29 SETTEMBRE – LIVE alle ore 12.00; replica alle 23.00 (secondo turno)

SABATO 30 SETTEMBRE – LIVE alle ore 12.00 (secondo turno)

DOMENICA 1 OTTOBRE – LIVE alle ore 12.00 (quarti di finale)

LUNEDÌ 2 OTTOBRE – – LIVE dalle ore 12.00 (semifinali)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE – – LIVE alle ore 12.30 (finale)