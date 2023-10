Korda-Mannarino in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Astana 2023

Sebastian Korda affronterà Adrian Mannarino nella finale dell’ATP 250 di Astana 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Si tratta della sesta finale nel circuito maggiore per il tennista statunitense e figlio d’arte, il quale però – ad oggi – non detiene un record positivo negli incontri che valgono il titolo. L’unico trionfo è arrivato nel 2021, quando sul rosso di Parma riuscì ad imporsi abbastanza nettamente ai danni del nostro Marco Cecchinato. Quattro, invece, le sconfitte e tutte sul veloce. A sua discolpa, c’è da sottolineare il livello degli avversari: i k.o sono arrivati contro Hurkacz, Rublev, Auger-Aliassime e Djokovic. Per questo motivo, certamente l’occasione è ghiotta contro un Mannarino che è senz’altro giocatore vero, esperto e in grado di esprimere un buon tennis, ma allo stesso tempo non con a livello dei tennisti sopracitati.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Korda e Mannarino scenderanno in campo martedì 3 ottobre alle ore 12:30 italiane, le 16:30 in Kazakhstan. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà questa finale garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.