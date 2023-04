Highlights e gol Everton-Tottenham 1-1, Premier League 2022/23 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 1

Il Tottenham dopo l’esonero di Antonio Conte e la promozione di Stellini come manager in prima finisce con tanto amaro in bocca per gli Spurs. L’1-1 dell’Everton infatti arriva nei minuti di recupero con Keane che pareggia il rigore di Harry Kane che aveva finito per illudere il Tottenham. Questi i momenti salienti del match.