Sassuolo-Torino, Pinamonti: “Ottenuto un punto importante. Nazionale? Non dico nulla, le cose vengono travisate”

Andrea Pinamonti, intervistato ai microfoni di Dazn, ha commentato a caldo il pareggio ottenuto dal Sassuolo, per 1-1, contro il Torino. “Potevamo conservare il vantaggio, ma anche perderlo, visto che giocavamo contro una grande squadra – ha affermato l’attaccante ex Inter –: abbiamo ottenuto un punto molto importante che ci permette di proseguire la nostra striscia positiva. Gol? All’inizio ho esultato poco perché pensavo di essere in fuorigioco, poi ho esultato da matti: Erlic mi aveva incitato prima della partita, mi sembrava giusto andare da lui ad abbracciarlo”.

Nessun commento, da parte di Pinamonti, sull’Italia di Roberto Mancini dopo le polemiche degli ultimi giorni (“Quest’Italia senza attaccanti è uno stimolo in più”, la dichiarazione che aveva fatto discutere). “Nazionale? Non dico niente, altrimenti succede un altro casino: più si fanno i complimenti più le cose vengono travisate. Non rispondo, penso solo al campo: ho sempre avuto rispetto per tutti e la gente mi deve giudicare come calciatore. Per quanto riguarda invece il sogno Europa del Sassuolo, stiamo facendo molto bene: c’è stata una svolta radicale rispetto a inizio stagione. Pensiamo partita dopo partita e vediamo dove possiamo arrivare”.