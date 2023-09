Highlights e gol Arsenal-Tottenham 2-2: Premier League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 17

Pari spettacolo nel big match della Premier League nonchè Derby londinese fra Arsenal e Tottenham. Le due squadre che occupano le zone alte della classifica escono dall’Emirates con un punto a testa dopo una grande partita, ricca di spunti e di gol. I padroni di casa non sono stati bravi ad amministrare per due volte il vantaggio: stappa il match un’autogol di Romero, la riprende Son. Nel secondo tempo Saka riporta l’Arsenal in vantaggio, ma è di Son ancora il definitivo 2-2. Questi gli highlights del match.