Udinese, 20 tiri e zero gol: Lucca e Thauvin sbagliano l’impossibile contro la Fiorentina

Tra le tante cessioni di peso del calciomercato estivo della Serie A, la partenza che più sta incidendo sulla stagione è quella di Beto dall’Udinese. L’attaccante (due presenze e zero gol con l’Everton in Premier League) ha lasciato i friulani ad agosto inoltrato, costringendo il tecnico Andrea Sottil a trovare soluzioni alternative allo strapotere fisico del portoghese. Dopo cinque giornate di campionato, l’Udinese non solo non ha mai vinto, ma è fermo a un solo gol segnato. Eppure, la produzione offensiva non manca. Le statistiche ufficiali della Lega Serie A contano 17 occasioni da gol contro la Fiorentina, con 20 tiri totali, contro i 6 della Fiorentina. Otto tiri in porta per i padroni di casa. Due per gli ospiti. Alla fine però il risultato finale premia i viola per 2-0.

La coppia d’attacco fatica a concretizzare. Nel primo tempo Thauvin a pochi passi con lo specchio spalancato ha calciato sul corpo di Terracciano, mentre nella ripresa Lucca ha trovato solo l’esterno della rete a porta vuota dopo il suggerimento di Ebosele. L’Udinese non ha realizzato alcun gol nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato, come non accadeva dal gennaio 1994. L’unica rete stagionale in campionato rimane quella di Samardzic contro la Salernitana. L’attacco rimane a secco, Lucca e Thauvin ricevono un’altra bocciatura e Sottil inizia a pensare a nuove soluzioni. C’è Success, ma anche Pafundi potrebbe avere una chance in un altro modulo. Di certo, peggio di così in zona gol non si può fare.