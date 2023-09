Highlights e gol Chelsea-Aston Villa 0-1: Premier League 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 20

E’ notte fonda per il Chelsea di Pochettino che cade ancora in casa contro l’Aston Villa di Unay Emery. I Villans conducono una partita attendista per poi uscire alla distanza, quando i Blues rimangono anche in dieci uomini per l’espulsione di Malo Gusto. Di Watkins la rete decisiva. Il video dei gol e degli highlights.