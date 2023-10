Guai in vista per l’ex Inter Gnoukouri: rischia l’espulsione dall’Italia

Di Assane Gnoukouri è da tempo che si sono perse le tracce. Ha giocato nell’Inter per 3 stagioni dal 2014 al 2017, lanciato in maglia nerazzurra da Roberto Mancini e con cui ha collezionato 11 presenze in campionato fra cui un derby il 19 aprile del 2015, ma ora rischia di essere espulso dall’Italia perché irregolare. A raccontare la sua storia è il quotidiano Libertà di Piacenza, che gli dedica la prima pagina.

Nel 2017 il calciatore fu costretto a smettere di giocare per un problema cardiaco, e successivamente è rimasto invischiato in un’inchiesta della procura di Parma. Gli atti avrebbero chiarito che la sua vera identità è quella di Alassane Traoré. L’ex giocatore ivoriano inoltre sarebbe nato nel 1994 e non nel 1996 come noto in passato. L’avvocatessa Michela Cucchetti ha avviato le pratiche per la richiesta di asilo perché sta rischiando seriamente di essere espulso dall’Italia.