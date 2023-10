Wta Pechino 2023, Gauff infila la 14esima vittoria consecutiva. Bene Sabalenka e Swiatek, fuori Jabeur

Tabellone femminile che nel WTA 1000 di Pechino, pioggia permettendo, prova ad allinearsi agli ottavi di finale. Avanza la nuova numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che nella prima mattinata italiana ha sconfitto con il punteggio di 7-5 7-6(2) Katie Boulter, con la britannica ch ha avuto l’opportunità di servire per portare a casa sia il primo che il secondo set, senza riuscirci in entrambe le occasioni, come dimostra lo score finale.

Protagonista di giornata anche l’altra finalista degli US Open, colei che alla fine il trofeo della vincitrice l’ha poi alzato al cielo. Coco Gauff soffre, lotta tanto e alla fine ottiene la sua quattordicesima vittoria consecutiva dopo aver battuto 7-5 5-7 7-6(2) Petra Martic. La croata nel terzo set, interrotto per una decina di minuti a causa della pioggia, ha servito per il match sul 5-4, ma ha ceduto il servizio a quindici.

Successo anche per Jessica Pegula dopo poco più di due ore di gioco. La statunitense ha ceduto il primo set al tie-break prima di dominare i successivi due parziali contro Anna Blinkova: 6-2 6-1 e terzo turno conquistato. Medesimo obiettivo raggiunto anche da Caroline Garcia per 6-3 al terzo su Yulia Putintseva.

Iga Swiatek ha dovuto aspettare più di un’ora che la pioggia smettesse di cadere sulla città di Pechino, prima di chiudere in due set su Varvara Gracheva per 6-4 6-1. Eliminata, invece, Ons Jabeur: la tunisina reduce dal successo a Ningbo è stata estromessa dal torneo dall’ucraina Marta Kostyuk per 7-6(5) 6-1.