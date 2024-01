Genoa, agente Dragusin: “Tottenham? Non è convinto di lasciare i rossoblu”

Dragusin, dopo l’inizio di stagione super, è finito nell’orbita dei top club europei. Il Tottenham si è mosso prima di tutto per avere il giocatore ex Juventus già a gennaio, avanzando un’offerta importante per il giocatore. A parlare dell’interesse degli Spurs ha parlato ai microfoni di TV Play, Florin Manea.

Queste le parole dell’agente di Dragusin: “Radu arriverà in un top club, perché ho visto come lavora. Per lui la Juventus è stata fondamentale: ha potuto lavorare con gente del livello di Bonucci e Chiellini, e da loro ha imparato moltissimo. Alberto Gilardino e un po’ anche Blessin gli hanno dato molta fiducia. Nella Sampdoria commetteva ancora alcuni errori e ha lavorato tantissimo per riuscire a migliorare. È un ragazzo molto intelligente, studia all’università. Chiellini gli mandava messaggi per correggerlo e gli ha dato sempre parecchi consigli. Con Gilardino è cresciuto tantissimo, ha preso il primo cartellino giallo dopo diciotto partite per un fallo contro un portiere avversario. Giocare in Serie A contro campioni come Lukaku, Immobile, Chiesa e Vlahovic e non essere ammonito è tanta roba“.