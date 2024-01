Fiorentina: per la sfida con il Sassuolo out Sottil, probabile impiego di Brekalo

Seduta con lavoro diviso fra una prima parte dedicata a riscaldamento fisico-atletico ed una seconda concentrata su esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo per la Fiorentina.

Assenti gli infortunati Dodo e Nico Gonzalez, che stanno proseguendo il proprio lavoro fisioterapico mirato ad accorciare i tempi del proprio recupero. Out anche Riccardo Sottil, che nei minuti finali dell’ultima gara disputata dai gigliati ha riportato una lesione alla coscia sinistra che lo metterà fuori uso per diverse settimane., Per Italiano c’è emergenza di calciatori da impiegare sulle fasce in attacco.

Molto probabile l’impiego contro il Sassuolo, sabato prossimo, di Brekalo a sinistra e Kouamè a destra. A quattro giorni dalla sfida che si disputerà al Mapei Stadium è già esaurita la vendita di biglietti per il settore ospiti, che può contenere circa 4mila spettatori.