Fiorentina, Italiano: “Commessi due errori che hanno chiuso la gara, Ikone sa battere i rigori”

“Complimenti al Napoli per aver preparato questa partita, ci ha sorpreso ma è un sistema che sappiamo affrontare. Eravamo in partita, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, ci siamo sbilanciati per portarla ai rigori. Ma abbiamo commesso due errori e la partita si è chiusa. Come mai ha calciato Ikoné? Lui si ferma a batterli, se lo è procurato e aveva la fiducia per prendere il pallone, gli altri rigoristi gliel’hanno permesso. Lui li batte bene, sa farlo, ma questa fobia dei rigori dobbiamo fermarla perché stiamo perdendo partite“. Sono queste le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana, ai microfoni di Mediaset. Italiano, poi, a chi chiede cosa salvare risponde con un secco “niente. Perché l’obiettivo era superare questa semifinale, abbiamo dimostrato che potevamo farlo. In questo momento ci sono partite in cui torna quella sterilità dimostrata in passato, sapevamo che andando sotto si sarebbe complicata la partita, ma fino all’84’ siamo stati in partita“, conclude.