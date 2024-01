Napoli-Fiorentina 3-0, Gollini: “Siamo stati solidi contro una squadra che gioca bene a calcio”

“Abbiamo concesso molto meno, mi è piaciuto come ha difeso la squadra. Siamo stati molto solidi, la Fiorentina è una squadra che gioca bene a calcio ma l’importante è che siamo riusciti ad interpretare il modulo nel migliore dei modi. Nelle grandi squadre, come il Napoli o la Juventus, ci sono tanti portieri e tanti giocatori forti. Si gioca in 11, bisogna essere pronti ad accettare il ruolo, essere professionisti ed essere pronti”. Così Pierluigi Gollini, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Sport Mediaset. Poi sul suo futuro, Gollini sottolinea: “Ho scelto di giocarmi le mie carte così come ho fatto ora con il Napoli. Qui sono felice, mi trovo bene. E’ ovvio che quando giochi più partite di fila si sente, è diverso che farne una ogni due mesi. So quali sono le mie qualità, mi piacerebbe giocare di più, ma sono felice qui a Napoli”, conclude.