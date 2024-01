Napoli-Fiorentina 3-0, Simeone: “Ottimo atteggiamento, dobbiamo dare tutto in campo”

“Bel segnale, abbiamo fatto una bellissima partita soffrendo. La Fiorentina è stata brava, noi abbiamo trovato le soluzioni chiudendo gli spazi. Partita della svolta? Noi siamo in campo e dobbiamo lasciare tutto. L’atteggiamento di oggi dimostra che abbiamo un’anima forte e che dobbiamo continuare così”. Sono queste le parole di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli autore del gol dell’iniziale vantaggio contro la Fiorentina, ai microfoni di Mediaset. “Io cerco sempre di far vedere ai miei compagni che non bisogna mollare, preferisco ricordare di aver dato qualcosa ai miei compagni e a me stesso”, conclude l’argentino.