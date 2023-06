Regolamento Europei Under 21 2023: come ci si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il regolamento degli Europei Under 21 2023: ecco come ci si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il torneo di calcio. In palio tra Romania e Georgia c’è la possibilità di vincere il titolo continentale U21, ma non solo, visto che sono tre i pass per i Giochi parigini in palio. Ma come vengono assegnati? Come abbastanza ovvio, questi andranno alle migliori tre squadre della rassegna. Con, però, due precisazioni e tre scenari possibili. Andiamo a scoprire nel dettaglio.

IL REGOLAMENTO – La prima limitazione riguarda la Francia, che è già qualificata in quanto paese ospitante delle Olimpiadi. La seconda, l’Inghilterra, che non può qualificarsi per i Giochi in quanto il paese partecipa a livello olimpico in modo unitario come Gran Bretagna. Pertanto, si profilano tre scenari diversi. Nel primo caso, qualora tra le semifinaliste non dovessero esserci né Francia né Inghilterra, si qualificheranno per le Olimpiadi la vincitrice, la finalista perdente e una terza squadra che sarà individuata tramite finalina per il terzo posto, prevista solo in questo caso. Seconda opzione: una sola tra Francia e Inghilterra arriva in semifinale, e allora diventa tutto più semplice, perché il pass olimpico andrà alle altre tre semifinaliste. C’è poi il caso più complesso secondo il quale sia Francia che Inghilterra siano tra le semifinaliste. A quel punto, alle Olimpiadi vanno le altre due semifinaliste e in più una terza squadra individuata con uno spareggio tra le migliori perdenti dei quarti di finale (come queste siano selezionate non è al momento dato sapersi, lo comunicherà l’Uefa).

EUROPEI UNDER 21, PALINSESTO RAI

EUROPEI UNDER 21, REGOLAMENTO A PARI PUNTI

EUROPEI UNDER 21, RISULTATI E CLASSIFICHE