Sciarpa del Napoli al collo e maglia di Diego in tasca: il cantante dei Coldplay canta ‘Napul’è’ al Maradona

Non ha deluso le aspettative il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona dei Coldplay, travolti dalla passione della città di Napoli e dai tifosi della squadra di calcio. Il cantante della band, Chris Martin, è infatti salito sul palco con una maglia di Maradona nella tasca posteriore ed ha intonato con la chitarra in mano ‘Napul’è’: “Complimenti al Napoli per essere campione d’Italia. Vi regalo questa canzone“.

Chris Martin ha inoltre messo al collo una sciarpa del Napoli con la scritta “Campioni d’Italia” che gli ha passato un fan. Pubblico in delirio anche quando un ragazzo è salito sul palco, invitato dalla band, e ha gridato nel microfono “Forza Napoli”. Infine, Chris Martin si è avventurato in un breve discorso in dialetto napoletano: “Grazie mille guagliu’, ve vulimmo bene. Sognavamo da molto tempo di cantare a Napoli, ci siamo allenati per 25 anni. Grazie dal profondo del mio cuore per il benvenuto nella vostra città di angeli e amore“.