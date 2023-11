Roma, sarà turnover con lo Slavia Praga: in attacco pronto Belotti

La Roma viaggia spedita verso la sfida di Europa League con lo Slavia Praga, un match che potrebbe permettere ai giallorossi di blindare la qualificazione al prossimo turno. Nell’allenamento odierno, ancora una volta sotto gli occhi di Pinto, assenti i soliti Spinazzola, Pellegrini e Smalling anche se i primi due potrebbero recuperare per il derby mentre l’inglese rischia di non tornare fino alla prossima pausa per le nazionali. Anche per questo lo Special One opterà per un turnover ragionato in Europa League con Celik e Zalewski pronti a scendere in campo, così come Svilar in porta e Belotti in attacco, oltre al ritorno di Paredes, assente contro il Lecce per squalifica. Domani alle 19 è prevista la conferenza stampa in cui parleranno Mourinho e Zalewski.