Tifoso razzista espulso per tre anni, la Premier League: “Non c’è posto per voi nel calcio”

“La Premier League accoglie con favore il divieto di ingresso dagli stadi di calcio per tre anni emesso oggi nei confronti di un individuo che ha agito in modo razzista nei confronti di Son Heung-min a Selhurst Park a maggio. È fondamentale che coloro che sono ritenuti colpevoli di comportamenti discriminatori siano chiamati a risponderne; questa punizione invia un chiaro messaggio che verranno intraprese azioni e che ci saranno conseguenze. Il razzismo non ha posto nel calcio o in nessun altro luogo della società. Se vedi o senti discriminazioni di qualsiasi tipo, segnalalo”. Questa la nota della Premier League sul daspo di tre anni per un tifoso del Crystal Palace che ha rivolto insulti razzisti all’attaccante coreano del Tottenham. La Lega nel comunicato invita anche i tifosi a segnalare alle autorità competenti eventuali comportamenti discriminatori.