Juventus, Moggi su Conte: “Il suo sogno è quello di ritornare”

Della Juventus e del suo futuro in panchina ne ha parlato Luciano Moggi, ex direttore sportivo dei bianconeri e prima del Napoli. Moggi ha messo pepe sulla voglia di ritorno che avrebbe Antonio Conte dopo le parentesi in Italia con l’Inter ed in Inghilterra con il Tottenham.

Queste le parole di Moggi ai microfoni di ‘Televomero’: “Conte desidera tornare alla Juventus, De Laurentiis l’ha contattato per la panchina ma l’allenatore ha risposto che per questa stagione vuole restare fermo. E’ una cosa a cui terrà fede, ha detto no a tutti quelli che l’hanno chiamato“.