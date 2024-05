Roma, De Rossi: “Dybala da valutare, ma nessuno verrà preservato in vista dell’Atalanta perché domani è troppo importante”

L’allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League sul campo del Bayer Leverkusen. In apertura il tecnico giallorosso ci ha tenuto a chiarire: “Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Farò delle valutazioni con i giocatori e i medici, ma non saranno fatte in vista dell’Atalanta. Dybala dobbiamo valutare bene come sta, esattamente come tutti gli altri. Non pensiamo a domenica, questa partita è così importante per noi che non possiamo sottovalutarla“. DDR ha poi aggiunto: “Della gara d’andata dobbiamo ripetere l’applicazione nella ricerca del gol. Quando non lo abbiamo fatto è stato perché sono stati bravi loro. Anche quando l’umore e l’inerzia iniziali si erano un po’ spenti, noi ci abbiamo provato fino alla fine. E questo è il miglior antipasto in vista della prima partita. Sappiamo che il risultato è pesante, è difficile perché non hanno mai perso ma abbiamo il dovere crederci e provarci fino alla fine, come abbiamo fatto all’andata. Sappiamo che sarà dura portare a casa il risultato, ma siamo venuti qui per questo“.

De Rossi ha poi risposto alla domanda su cosa dirà alla squadra e sulle analogia con Roma-Barcellona 3-0 del 2018: “A volte preparo qualcosa, a volte mi viene a braccio. Prima del Barcellona dissi ai miei compagni che mi fidavo di loro e oggi posso dire altrettanto ai miei giocatori. Mi hanno portato qui loro grazie alle loro prestazioni e mi fido di loro. A volte basta, a volte no. Ma ho grande fiducia che faremo una bella partita per provare a fare una piccola impresa. Contro il Barcellona era in casa ed eravamo dati per spacciati, era quasi più facile prenderla a cuor leggero e trasformarla da impossibile a possibile. Il livello del Bayer è altissimo, ma anche il Barcellona del 2018 erano dei marziani. Noi abbiamo le possibilità di andare in campo e ricreare quell’atmosfera. Non possiamo dire che passeremo, ma siamo pronti per fare una partita vera e riaprire la contesa“. Su cosa serve per ribaltare: “Non so se bastano tre componenti, a volte ne basta magari una o due. Sicuramente forza mentale, pazienza e tanta attenzione sono imprescindibili, senza andare a parlare dei gesti tecnici. Non abbiamo più margine d’errore, gli errori si pagano ma non era una finale quindi possiamo recuperare. Loro sono una squadra speciale, e noi questo glielo riconosciamo. Da parte nostra c’è la necessità di essere perfetti“. Infine il tecnico della Roma laconico su Gasperini e sulle sue dichiarazioni polemiche sul codice giallo di Ndicka: “Ne parleremo prima della partita con l’Atalanta, ora pensiamo a questa partita. Queste cose hanno poco a che fare con il calcio e hanno più un valore umano“.