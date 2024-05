Probabili formazioni Frosinone-Inter: trentaseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Inter, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di venerdì 6 maggio nella cornice dello stadio Stirpe, dove i ciociari proveranno ad imitare il Sassuolo. La squadra neroverde ha inflitto la seconda sconfitta stagionale a Simone Inzaghi. Ora il Frosinone proverà a fare lo stesso, andando alla ricerca di un successo prezioso in chiave salvezza. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco i probabili undici delle due squadre in campo dal primo monuto.

FROSINONE – Di Francesco schiera il 3-5-2, modulo favorito rispetto al 4-3-3. Soulè e Cheddira pronti in attacco. Zortea e Valeri sulle corsie laterali. Poi Mazzitelli, Gelli e Brescianini a centrocampo. Squalificato Barrenechea.

INTER – Rotazioni per Inzaghi. Audero in porta, Bisseck in difesa. Asllani in regia. Arnautovic cerca posto nel fronte offensivo.

Le probabili formazioni di Frosinone-Inter

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea, Gelli, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulè, Cheddira

Ballottaggi: Brescianini 60% – Gelli 40%; Valeri 60% – Reinier 40% (con passaggio al 4-3-3)

Indisponibili: Oyono, Harroui, Kalaj

Squalificati: Barrenechea

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Acerbi

Squalificati: –