Feyenoord-Roma in tv: data, orario, streaming andata spareggi Europa League 2023/2024

La Roma affronta il Feyenoord agli spareggi di Europa League 2023/2024. L’andata del playoff è prevista per il 15 febbraio, mentre il ritorno si disputa il 22 febbraio. Da definire le date (18:45 o 21:00), entro le 18:00 di oggi la Uefa ufficializzerà tutto. Giovedì 15 febbraio quindi la squadra giallorossa di Josè Mourinho cercherà un buon risultato in trasferta, per poi cercare di conquistare la qualificazione davanti al caldissimo pubblico di casa all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, con streaming su Now e Sky Go, oltre alla possibilità di una diretta in chiaro su Tv8. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sul match dei giallorossi. Un altro incrocio con gli olandesi, battuti in finale di Conference League e ai quarti di Europa League. Josè Mourinho cerca il terzo successo su Arne Slot.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

LE INFORMAZIONI SUL RITORNO