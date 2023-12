Roma-Feyenoord in tv: data, orario, streaming ritorno spareggi Europa League 2023/2024

La Roma sfiderà ancora il Feyenoord agli spareggi di Europa League 2023/2024. Dopo il secondo posto alle spalle dello Slavia Praga nei gironi, per i giallorossi c’è da passare per il purgatorio prima di vivere le emozioni degli ottavi di finale. Il match di ritorno – in programma allo stadio Olimpico – si disputa il 22 febbraio. Da definire le date (18:45 o 21:00), ma entro le 18:00 la Uefa ufficializzerà anche quello. Giovedì 22 febbraio quindi la squadra giallorossa di Josè Mourinho inseguirà un altro cammino da incorniciare in Europa dopo le due finali consecutive. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, con streaming su Now e Sky Go, oltre alla possibilità di una diretta in chiaro su Tv8. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sul match dei giallorossi. Dopo la vittoria della Conference League e i rimpianti per la finale di Budapest dello scorso maggio, Mourinho sogna un’altra finale. Tra le mura amiche la Roma ha sempre passato il turno nell’era Mourinho. C’è voglia di dare continuità al rendimento europeo.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

LE INFORMAZIONI SULL’ANDATA