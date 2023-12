Atletico Madrid-Inter: data, orario e diretta tv ritorno ottavi di finale Champions League 2023/2024

Sarà Inter-Atletico Madrid. I ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno la squadra allenata da Diego Pablo Simeone nel match valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Lautaro Martinez e compagni, visto che hanno concluso il girone al secondo posto, disputeranno il match di ritorno in trasferta. E ci sono quattro date disponibili: martedì 5 marzo, mercoledì 6, martedì 12 e mercoledì 13. L’Uefa diramerà il calendario nella giornata odierna, entro le 18 orario italiano. In ogni caso la partita si giocherà alle ore 21:00 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Infinity a meno che non si giochi di mercoledì, a quel punto Prime Video può sceglierla visto che ha i diritti in esclusiva del miglior match del mercoledì. Non è esclusa neanche la diretta tv in chiaro con Mediaset che trasmetterà una partita al martedì.

LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

LE INFORMAZIONI SUL MATCH DI ANDATA

L’Inter vuole ripetere il magico cammino dello scorso anno dove, dopo aver eliminato il Barcellona nei gironi, ha superato il Porto agli ottavi di finale, il Benfica ai quarti e il Milan in semifinale. Poi si arrese al Manchester City di Pep Guardiola con tanti rimpianti per le occasioni non sfruttate. Da febbraio Thuram e compagni proveranno l’assalto alla Coppa dalle grandi orecchie. E si ricomincia proprio da questa doppia sfida.