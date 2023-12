Biglietti Roma-Feyenoord: quando escono, prezzi e come acquistarli

La Roma è pronta a vivere un altro cammino europeo. Come nella scorsa stagione, però, gli uomini di Josè Mourinho dovranno passare per gli spareggi. Il sorteggio di Nyon ha riservato per i giallorossi un’altra volta il Feyenoord, già battuta in finale di Conference League e ai quarti di Europa League nella scorsa stagione. La partita è in programma giovedì 22 febbraio (ad orario da definire). Al momento, la Roma non ha ancora comunicato nulla sui biglietti per il match di ritorno all’Olimpico. Presto però dovrebbero esserci novità e Sportface.it vi aggiornerà sulle modalità di vendita, le date di prelazioni e vendita libera, oltre che, chiaramente, sui prezzi dei biglietti per i settori dell’impianto.

“Nei prossimi giorni saranno resi noti tempi e modalità di acquisto dei biglietti. Attenzione: la vendita partirà presto, dunque monitorate i nostri canali ufficiali…”, scrive la società giallorossa sul suo sito.

LE INFORMAZIONI SUL RITORNO

LE INFORMAZIONI SULL’ANDATA