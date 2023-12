Inter, Cuadrado si è operato in Finlandia: intervento riuscito, ora il programma riabilitativo

“Juan Cuadrado è stato sottoposto, nella giornata di oggi, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane“. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter in merito alle condizioni di Juan Cuadrado, costretto a operarsi per risolvere un guaio fisico che da tempo gli creava problemi.