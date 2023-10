Coverciano, Spalletti in cattedra: “Quando mi chiamano rispondo sempre presente”

Questa mattina il CT della Nazionale Luciano Spalletti si è posizionato dietro alla cattedra nell’aula di Coverciano e ha tenuto una lezione plenaria agli allievi del corso per Direttore Sportivo e per allenatore UEFA Pro. “Quando a Coverciano hanno bisogno di me – ha esordito il commissario tecnico, rivolgendosi alla platea assiepata nell’aula magna del Centro Tecnico Federale – rispondo sempre di sì. Perché qui ho imparato tantissime cose e ho passato molto tempo, e senza la loro disponibilità non potrei essere in paradiso da vivo: quello da CT è l’incarico più alto della mia storia da allenatore“. Seduto nelle prime file ad ascoltare c’era anche il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon, che proprio con Luciano Spalletti ha iniziato il suo nuovo percorso azzurro e che da lunedì scorso ha iniziato a seguire le 144 ore di programma didattico del corso dedicato a formare i futuri ds.