Real Madrid, Villarejo: “Pérez ha corrotto arbitri prima che lo facesse il Barça”. Il club annuncia azione legale

Il Real Madrid con una nota ufficiale ha comunicato che andrà per vie legali contro l’ex ufficiale di Polizia José Manuel Villarejo. Quest’ultimo lunedì sera ai microoni di “RAC1” aveva affermato che esiste tutta la documentazione per accusare oltre all’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell anche il numero uno del Real Madrid Florentino Perez per gli scandali arbitrali emersi. “Florentino Pérez ha già corrotto agli arbitri prima che lo facesse il Barça”, ha sentenziato l’ex membro del Corpo Nazionale di Polizia. Aggiungendo, poi: “Chi osasse denunciare Florentino sarebbe un suicida. È intoccabile”.