Parigi 2024, Bach: “La nostra missione è unire. Spero possano competere atleti da tutto il mondo”

Il presidente del CIO Thomas Bach spera che gli atleti di tutto il mondo possano competere alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Lo ha fatto rircordando come gli atleti provenienti da Nazioni coinvolte in guerre hanno preso parte sia ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018 che a quelli estivi di Tokyo 2020. “Da un lato la nostra missione è unire tutti gli atleti in competizioni pacifiche e questa missione è ancora più importante per i Paesi e le squadre che sono in conflitto, – ha detto il numero uno dello sport mondiale – perché se le competizioni internazionali si svolgessero solo tra Paesi i cui Stati la pensano allo stesso modo, allora le competizioni internazionali non avrebbero più una funzione unificante”.

Bach in occasione dell’undicesimo Forum internazionale degli atleti presso la Casa Olimpica di Losanna alla presenza di oltre 400 atleti in rappresentanza delle Commissioni atleti di 181 Comitati olimpici nazionali, sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi del prossimo anno ha aggiunto che la decisione sara’ presa “quando sara’ il momento giusto”.