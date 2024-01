Roma, Mourinho: “Eliminazione dolorosa, è un rigore da Var”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il derby di Coppa Italia perso contro la Lazio: “Quando perdi il derby è ancora più doloroso. Abbiamo grandi difficoltà, nelle ultime settimane abbiamo affrontato Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Meritavamo di più contro Juve e Atalanta, oggi perdiamo la partita per un rigore del calcio moderno, da Var. L’arbitro non lo ha dato a tre metri di distanza, perché interviene il Var? I giocatori sono educati in questo modo ora, quelli di 10/20 anni fa non si butterebbero così“. Il portoghese ha poi proseguito: “Nel primo tempo eravamo messi meglio in campo, poi è uscito Dybala ed è cambiata la partita. Prendere gol così è ridicolo, parlo dell’azione prima del calcio d’angolo. Huijsen è un bambino top, ma ha 55 minuti di Serie A. Chi segna prima è avvantaggiato, poi non c’erano più palloni. Orsato arbitro top, ma la partita finisce quando una squadra segna perché lui non lascia giocare“.

Poi in conferenza si scaglia contro i suoi esterni: “C’è in questo momento e da tempo un problema che siamo molto bravi a mettere i quinti in posizione pericolosa ma non creano niente per noi. È successo sempre, anche contro l’Atalanta, stiamo creando tantissimo, la squadra controlla, poi arriva palla ai quinti e un altro un altro un altro ma non esce un cross, una diagonale, un cross al primo palo, sono tutti respinti ed è frustrante”.