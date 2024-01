Volley femminile, Champions League 2023/24: Scandicci e Vero Volley dominano e conquistano la cima del girone

Scandicci ha la meglio in tre set contro Maritsa Plovdiv, nella sfida valida per il Gruppo B di Champions League femminile. Nel primo set, la formazione italiana conquista il vantaggio e si porta al largo, lasciando le avversarie bulgare ad inseguire. Le padrone di casa non riescono a colmare la distanza e Scandicci conquista il parziale per 20-25. Il secondo set vede Maritsa crollare, incapace di rispondere ai numerosi attacchi delle italiane, con Antropova che su tutte riesce a mettere la palla a terra più volte. Scandicci conquista la vittoria su distanza anche nel secondo set, che si conclude 14-25. Il terzo è parziale che chiude la partita e il suo copione è simile a quello del set precedente. Scandicci vola in testa e le bulgare faticano a tenere il ritmo. Il set si conclude 16-25 e Scandicci conquista la testa del girone.

Poco più tardi, anche la Vero Volley trova la vittoria per 3-0 contro Jedinstvo. La formazione italiana, prima nel Gruppo A e fino ad ora imbattuta, si porta avanti sin dalle prime battute e mantiene il controllo del gioco per l’intero match. Il primo set mostra una squadra serba in netta difficoltà e la Vero Volley non fatica eccessivamente a mettere a terra la palla della vittoria, con il parziale che si conclude 14-25. Nel secondo set Jedinstvo cerca di rispondere agli avversari, ma le italiane volano in avanti in breve tempo e lasciano le serbe ad un inseguimento che non trova lieto fine. La Vero Volley vince anche questo set per 16-25. Infine, il terzo e ultimo set della partita segue un canovaccio quasi identico a quello dei set precedenti, con Jedinstvo che però appare ancora più in difficoltà. Vero Volley approfitta delle difficoltà avversarie e conclude vincendo il parziale per 13-25.