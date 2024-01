Milan-Atalanta, programma e telecronisti Mediaset quarti Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Milan-Atalanta, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Al Meazza si sfidano i rossoneri e i nerazzurri, derby lombardo ma soprattutto scontro tra due squadre che vogliono arrivare fino in fondo nella coppa nazionale: chi vince approda in semifinale, dunque ci si attende una vera e propria battaglia sportiva con gli episodi a deciderla. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 10 gennaio.

Milan-Atalanta sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.