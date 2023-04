Juventus-Inter, Allegri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa della vigilia della gara tra Juventus ed Inter alle ore 14:00 di lunedì 3 aprile. L’allenatore parlerà in sala stampa all’Allianz Stadium nel primo pomeriggio, dopo aver comandato l’allenamento mattutino. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta su Juventus TV e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e il derby che si ripropone dopo quello di campionato pre sosta. Quali saranno le parole di Allegri? Scopriamolo insieme. Sportface vi offrirà una diretta testuale della conferenza.

SEGUI LA DIRETTA