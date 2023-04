Fiorentina-Lech Poznan, Nardella: “Parlerò con Piantedosi, non possiamo mettere a rischio la città”

In vista della gara di Conference League del 20 aprile tra Fiorentina e Lech Poznan, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato che parlerà con il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi: “Non possiamo permetterci di mettere a rischio la città. Quello che ho visto a Napoli è stato orribile ed è inaccettabile che anche un singolo tifosi danneggi le nostre bellezze artistiche. Firenze è patrimonio mondiale, perciò chiederò il massimo impegno al ministro: sono sicuro che ci darà la sua attenzione più totale“. Già in allerta dunque il capoluogo toscano, che teme i tifosi polacchi e non vuole farsi trovare impreparato.