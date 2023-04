Caso Barcellona-Negreira, Ceferin: “Tra le vicende più gravi del calcio. In Uefa niente prescrizione”

In un’intervista esclusiva al quotidiano sloveno Ekipa, in vista dell’imminente comitato esecutivo di mercoledì, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato del caso Negreira e non sono buone notizie per il Barcellona: “E’ una vicenda gravissima. Secondo me, è uno delle più serie che il calcio che abbia mai visto. A livello di Liga la questione è prescritta e non può avere conseguenze sportive mentre il procedimento è in corso presso la procura civile spagnolo. Ma per quanto riguarda la Uefa, che ha avviato un’indagine sulla vicenda, non c’è nulla di prescritto”.

E ancora: “Non posso commentare direttamente la questione sia perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo, sia perché non l’ho esaminata nel dettaglio. Non posso e non voglio rispondere su eventuali sanzioni per i blaugrana”, riporta l’Ansa.