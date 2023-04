LIVE – Juventus-Inter, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 14:00 di lunedì 2 aprile Massimiliano Allegri terrà la conferenza stampa della vigilia della gara tra Juventus ed Inter. Match valevole come andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023 – attesissimo e che vede andare in scena nuovamente il derby d’Italia. Tante le tematiche per i bianconeri: la risalita in campionato, l’infermeria e naturalmente l’Europa League e il derby che si ripropone dopo quello di campionato pre sosta. Quali saranno le parole di Allegri? Scopriamolo insieme.

